Un ex portiere della Fiorentina protagonista ai playoff di Europa League, ma la sua squadra viene eliminata...dopo 34 rigori! VIDEO

Avete mai visto una serie di 34 rigori? Se la risposta è no, allora vi conviene recuperare la lotteria di tiri dal dischetto che ha deciso il playoff di Europa League tra Ajax e Panathinaikos. Nella quale, peraltro, è stato protagonista un ex giocatore della Fiorentina.

Dragowski protagonista…

Stiamo parlando di Bartlomiej Dragowski, attuale portiere della squadra greca che si è distinto parando ben due rigori (altri due gli olandesi li hanno calciati in curva) e andando a segno quando è toccato a lui tirare. Purtroppo per il polacco, però, ha fatto meglio il portiere dell'Ajax Pasveer che ne ha neutralizzato ben cinque conclusioni, a sua volta realizzando il proprio tentativo.

…ma alla fine eliminato

Con il clamoroso punteggio di 13-12 dunque l'Ajax ha vinto e si è qualificata in Europa League, mentre il Panathinaikos di Dragowski non parteciperà a nessuna competizione europea. Onore comunque all'ex portiere della Fiorentina, che aveva fatto il possibile per tenere a galla la sua squadra anche durante i novanta minuti.