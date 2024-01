Pedullà: "Terracciano ha scelto il Milan, ma è possibile che la Fiorentina faccia un altro tentativo per lui oggi"

Sul suo sito, Alfredo Pedullà ha aggiornato la situazione intorno al futuro di Filippo Terracciano, profilo seguito da Milan e Fiorentina e per cui i rossoneri hanno affondato il colpo nella giornata di ieri. A Verona si parla di un possibile incontro con l'agente del giocatore nella giornata di oggi con i dirigenti viola. Questo quanto scrive Pedullà:

Filippo Terracciano ha scelto il Milan. Operazione da circa 5 milioni, magari accompagnata da un bonus, è importante aggiungere come il duttile centrocampista classe 2003 non veda l’ora di raggiungere il Milan. Lui la sua scelta l’ha fatta, possibile che la Fiorentina faccia un nuovo tentativo oggi, ma per i rossoneri è una priorità per rinforzare un reparto che ha bisogno di innesti freschi. E che ha apprezzato le qualità di Terracciano"