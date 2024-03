La Nazione: Vince Firenze

In prima pagina, nell'inserto sportivo de La Nazione c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Sprazzi viola Vince Firenze".

Pagina 2

Apertura per: “Il finale amaro della notte più attesa Botta e risposta, tutto in 5 minuti L’orgoglio viola stavolta non basta”. E ancora: “Duncan replica subito a Loftus Cheek, poi Leao la mette in cassaforte. Occasioni di Belotti (2) e Mandragora Il ricordo di Joe Barone, la spinta dei tifosi e la scenografia da brividi del Franchi. Ma ora l’Europa si allontana”.

Pagina 4

Spazio alle dichiarazioni: “Italiano, vince l’onore ”Giocato al massimo E con questo spirito…". Sottotitolo: “L’allenatore: ”Abbiamo omaggiato la memoria del nostro dg". Poi, sul risultato: “Con un 2-2 nessuno avrebbe avuto da ridire”.

Pagina 5

Si cambia argomento: “E ora inizia il ciclo di ferro L’Atalanta in Coppa Italia Mercoledì è già decisiva”. Sottotitolo: “Semifinale di andata al Franchi con una squadra che attraversa un gran momento Rientrerà Bonaventura, probabile qualche cambiamento. Ritorno a Bergamo il 24”. In taglio basso: “Poker nerazzurro, baby viola ko”.