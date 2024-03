Il giornalista de La Nazione, Benedetto Ferrara, ha scritto un commento su Fiorentina-Milan sul proprio giornale.

“Uno dei protagonisti in viola, nel bene e nel male, è stato Belotti - sono le parole di Ferrara - Il centravanti lotta dall’inizio alla fine ma ancora una volta sbatte con uno zero sul suo tabellino, un po’ per sfortuna, un po’ per demeriti e molto perché Pioli ha un portiere super. Un vero peccato, perchè la sua generosità non viene mai premiata”.

E poi: “Una grande domanda gira intorno a Nico Gonzalez. Forza ragazzo, ritrovati perché la Fiorentina ha bisogno di te”.