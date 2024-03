Belotti protesta ma non ha ragione, una rete regolare e una giustamente da annullare. Un Maresca pressoché perfetto

La partita tra Fiorentina e Milan è stata diretta da Fabio Maresca di Napoli.

Belotti protesta ma non ha ragione

L'arbitro è stato all'altezza dell'incontro non commettendo praticamente errori. Nel primo tempo c'è la protesta di Belotti che chiede un rigore per un tocco di braccio di Tomori: il tocco c'è, ma il gomito sinistro è attaccato al corpo del difensore che si sta anche girando, quindi in questo caso non è punibile.

Gol regolare

Nella ripresa è regolare il gol di Leão perché c'è il disastroso Milenkovic a tenerlo in gioco sull’assist di Reijnders. In offside c'era finito Giroud, ininfluente nell'azione.

E rete giustamente annullata

Annullato giustamente un gol di Pulisic, perché il rossonero è in posizione di fuorigioco sull’assist di Musah.