Intervenuto a Lady Radio, l'ex difensore e team manager viola Roberto Ripa ha analizzato alcuni temi della sfida che ha visto la Fiorentina sconfitta ieri al Franchi contro l'Udinese.

‘La squadra cala nella ripresa, è un campanello d’allarme'

“Ranieri ha sporcato un’ottima prestazione con una leggerezza, da lì la Fiorentina è andata in difficoltà. La cosa che mi ha colpito maggiormente è che la squadra rientra dall’intervallo da qualche gara ed ha difficoltà. Questo può essere un campanello d’allarme. Palladino sta cercando soluzioni, credo che quando le cose vanno bene, si tralascia qualche dettaglio. Il tecnico ha parlato di un po’ di egoismo in situazioni importanti, come quelle di Colpani e Kean nell'arco della gara, ha detto che la squadra non fa più cose certe cose come le faceva prima. Nei primi 30 minuti la Fiorentina però ha pressato e si è mossa bene ed ha mantenuto anche una certa veemenza prima di abbassarsi un po’. Ci sono state delle occasioni in cui un mese fa magari Kean avrebbe segnato”.

‘Servono minuti a Pongracic e Gudmundsson’

“Senza Bove bisogna sopperire al lavoro che oggi manca e Beltran fatica a fare mentre Sottil è tutt’altro che un centrocampista. Ripartirei dallo schierare un centrocampista in più, Mandragora può essere il giocatore che può dare l’equilibrio che manca alla Fiorentina. Contro Juventus e Napoli sarà necessario rinfoltire il centrocampo. Beltran è stato uno degli artefici delle 8 vittorie viola, ha dato un grande contributo e ieri Palladino ha scelto di schierarlo al posto di Gudmundsson anche per il contributo che dà senza palla. Serve però un calciatore che svolga i compiti di Bove. La Fiorentina però è sempre la seconda difesa del campionato e sta facendo benissimo, questo non scordiamolo. Non riesco a capire la situazione di Pongracic. Sicuramente c'è stato un infortunio, però un po' di minutaggio gli va dato perchè possa rientrare, così come sta accadendo con Gudmundsson gara dopo gara".

“A gennaio andrà rimpiazzato Bove, un titolare, con un investimento importante, andando a fare l'operazione che non verrà conclusa per l'ex Roma. Poi è da capire quale sia il profilo che si sceglierà, ma serve un giocatore titolare”.