Intervenuto a Toscana TV, l’ex attaccante viola Massimo Orlando ha speso alcune parole sul momento della Fiorentina di Palladino, ieri sconfitta al Franchi dall’Udinese.

‘Palladino deve rivedere qualcosa sul piano tattico’

“Le due sconfitte di fila in campionato? Il problema di Bove ha destabilizzato un po’ tutto, e anche quanto accaduto alla mamma di Palladino. La squadra ha perso stabilità e un po’ della mentalità che le ha consentito di ottenere risultati straordinari, 8 vittorie di fila. Credo che Palladino debba rivedere qualcosa anche nello schieramento, sul piano tattico. Giocare in questo modo, senza un centrocampista, è difficile”.

‘Buttare tutto al vento in poche partite non sarebbe piacevole’

“Vediamo se sul mercato qualcosa sarà fatto, non mi sento di criticare, la situazione della squadra è sempre ottima ed il campionato finora ha dato grande soddisfazione. Certo, buttare tutto al vento in poche partite non sarebbe piacevole”.