Procuratore e agente FIFA, Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio in vista del prossimo calciomercato di gennaio, sul quale la Fiorentina dovrà muoversi per soddisfare alcune esigenze importanti a livello di rosa.

“Le ultime partite della Fiorentina portano al Natale con un po’ di amaro in bocca ma non cambiano quanto di buono è stato fatto sul campo. Per alzare asticella e mantenere livello serve attaccante che possa giocare con Kean oltre che essere alternativa ed essere più competitiva nella seconda parte di stagione al posto di Bove. Servirà tempestività per regalare a Palladino un calciatore nuovo all’apertura delle liste”.

‘Ecco un calciatore che può fare al caso della Fiorentina’

"Calvert-Lewin è interessante, ha curriculum e spesso e volentieri i giocatori arrivati a metà anno dalla Premier in A hanno fatto bene. Il campionato inglese ha un livello che non ha eguali, a Firenze ricordiamo l’impatto di Salah. La Fiorentina cercherà un attaccante in A, ma chi ha giocatori buoni se li tiene, come Lucca e Djuric. All’estero ci sono opportunità che più spesso si creano negli ultimi giorni, e si possono risparmiare dei soldi. Un nome potrebbe essere quello di Nkunku del Chelsea, che però può fare una sola operazione in prestito in uscita. Ci sono già vari club italiani su di lui…chissà che non possa diventare un nome anche per la Fiorentina".

‘Uno tra Biraghi e Parisi è di troppo, Ikone indiziato a partire’

“Frendrup? Il Genoa è bottega cara ed ora ha una nuova proprietà, Milan e Juventus seguono il danese, centrocampista giovane e moderno, profilo interessante per la Fiorentina ma la concorrenza è importante. L’esborso è importante. Anche Fazzini può portare le doti che servono alla Fiorentina, come l’atletismo. Tra Biraghi e Parisi uno è di troppo, sono da vedere le richieste che avranno. Possibile intavolare uno scambio con le pretendenti. Ikone primo indiziato a partire, la Fiorentina ha tanti esterni; Kouame ha tanto mercato, ma credo che resterà perchè può giocare al posto di Kean”.