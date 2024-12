Il giornalista di Sky Sport Luca Marchetti ha commentato a TMW Radio la sconfitta della Fiorentina con l’Udinese, spaziando sul momento della squadra viola e proiettandosi anche al mercato di gennaio, ormai prossimo.

‘La sconfitta della Fiorentina avrà un impatto nullo. Udinese squadra fastidiosa’

“Che impatto può avere la sconfitta con l’Udinese? Per me nullo. Se si pensava che la Fiorentina potesse vincere il campionato sarebbe uno stop pesante ma in realtà i viola non hanno la forza per seguire le prime tre. Hanno fatto un grande exploit in questa prima parte di stagione. Ci può stare che non vengano delle cose in alcune gare. Ricordiamo, poi, che questo è avvenuto contro un avversario molto fastidioso come l’Udinese che ha messo in difficoltà tante squadre. L’impatto in classifica della sconfitta di ieri è nullo. La prossima domenica poi c’è la possibilità di rifarsi. Juventus-Fiorentina sarà sicuramente una gara diversa perché il peso non è solo sulla classifica ma anche su tutto ciò che c’è dietro la rivalità".

‘La Fiorentina può essere una protagonista del prossimo mercato’

"A livello tecnico devo dire la verità, non penso che l’assenza di Bove possa influire così tanto. Se Bove avesse saltato due gare per una contrattura la Fiorentina non sarebbe andata a picco. A livello emotivo, sicuramente, ha lasciato qualche strascico. Sono sicuro, poi, che sul mercato verrà sostituito. La Fiorentina, poi, vuole prendere anche un vice Kean e qualcuno sulle fasce, visto che Parisi e Biraghi vogliono andare via. I viola vogliono continuare a crescere. La frenata non può dipendere a livello tecnico da Bove, a livello emotivo forse sì. Le protagoniste del prossimo calciomercato? Se riescono a fare tutto quello che hanno in testa penso che Fiorentina, Juventus e Napoli saranno le protagoniste. Tutte e tre, infatti, potrebbero mettere 3 volti nuovi in squadra. Sono queste le squadre che stanno muovendo il mercato. Se devo scendere dalle prime 8 direi la Roma".