Vignolini a FN: “Vanoli dipinge una realtà che non esiste. Serve un dirigente che costruisca una Fiorentina da salvezza”

Il noto giornalista Andrea Vignolini, volto di Toscana Tv e ViolaFun, è stato ospite di Hangover Viola di Fiorentinanews.com, durante il quale ha avuto modo di esprimersi sull’attualità di casa Fiorentina, potendo spaziare tra vari argomenti del mondo della squadra gigliata.

‘Vanoli non riesce a gestire i problemi della Fiorentina’

“Vanoli si presenta in conferenza stampa e racconta che Martinelli è un buon portiere, poi però fa giocare De Gea, e ripropone la difesa a tre, ogni gara si affronta nello stesso modo. Vanoli ha mostrato un ‘celodurismo’ totale a parole sbandierando una squadra poi mai vista in campo, calciatori che dovevano tirare fuori qualità mai viste, un tema preoccupante. Vanoli ha dipinto una realtà che non esiste, e questo fa capire che ci sono problemi non di poco conto. Evidentemente i problemi sono nello spogliatoio, Vanoli non riesce a governarli e questo porta difficoltà e tanta fatica. In una stagione così disastrata, con una dirigenza debole e un allenatore debole, certe situazioni deflagrano”.

’Serve un dirigente che sappia fare operazioni per salvare la Fiorentina’

“Se la Fiorentina perdesse anche a Losanna, non vedo come Vanoli potrebbe proseguire il galleggiamento. Il punto centrale in questo momento è capire cosa vuole fare la società: non agire rappresenta un problema, bisogna decidere, finchè la matematica non condanna la Fiorentina. Si dovrebbe cambiare il paradigma della stagione, che era stata impostata per altri obiettivi, ora invece va impostata per salvarsi. Serve un direttore sportivo in grado di fare operazioni per salvare la Fiorentina e costruire la squadra. Goretti si è presentato in sala stampa coi lucciconi dopo Sassuolo. Serve un uomo di calcio ed è semplicemente follia non capirlo. Sabatini è un nome, Ballardini è un allenatore specializzato in salvezze, ad esempio. Le figure che sceglierei io sono Giuntoli come dg e Tramontano come ds, ex conoscenza della Fiorentina. Quindi, Prandelli come responsabile del settore giovanile”.