A brevissimo la Fiorentina scenderà in campo al Frosinone. Sarà titolare Riccardo Sottil, che ha parlato così nel pre-gara a Sky: “Il Frosinone ha iniziato alla grande, fa un ottimo calcio. Conosco bene Di Francesco, è un allenatore molto preparato e molto bravo. Noi, comunque, veniamo da un'ottima striscia di risultati utili”.

E aggiunge: “Vincere oggi per noi sarebbe un ulteriore slancio. La continuità è molto importante, sia per un singolo che per la squadra. Concorrenza? Assolutamente uno stimolo in più. Normale che in un club come la Fiorentina ci sia concorrenza, ma è una grande spinta”.

Sui mancati gol: “Il mister ci chiama sempre attaccanti, non esterni. Per diventare un giocatore decisivo serve abbinare la qualità tecnica alla finalizzazione. Con gol e assist diventi la miscela perfetta”.