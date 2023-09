La formazione ufficiale della Fiorentina: ma quale turnover, Italiano rimette in campo i migliori. Due sorpresone, in difesa e in attacco

Sesta giornata di Serie A per la Fiorentina di Vincenzo Italiano, che scende in campo questo pomeriggio al ‘Benito Stirpe’ di Frosinone. Il tecnico gigliato riparte da Terracciano in porta e una linea di difesa a quattro formata da Biraghi, Milenkovic, M. Quarta e Parisi. Da capire chi fra il capitano viola e il numero 65 giocherà a destra. In mediana, spazio ad Arthur e Duncan, mentre dietro alla punta agiranno Sottil, Bonaventura e Gonzalez. Davanti, unica punta, Mbala Nzola.

Di seguito le formazioni delle due squadre:

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, S.Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Mazzitelli, Barrenechea; Soulé, Cheddira, Baez.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Biraghi, Milenkovic, Martinez Quarta, Parisi; Arthur, Duncan; Sottil, Bonaventura, Gonzalez; Nzola.