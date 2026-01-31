Carnasciali: "La Fiorentina deve pensare solo a se stessa. Vanoli ha bisogno di un difensore di livello. Affrontare ora il Napoli..."

Questa mattina l'ex difensore della Fiorentina Daniele Carnasciali, durante un collegamento con Lady Radio, ha avuto modo di dire la sua sul momento attuale della squadra di Paolo Vanoli, a poche ore dalla delicata sfida contro il Napoli.

“In estate è non ero assolutamente contento della campagna acquisti, e credo che sia andata così: e sono dell'idea che adesso a gennaio si continuano a fare gli stessi errori. Fare un mercato e comprare tanto per comprare e non perchè abbiamo bisogno di determinati giocatori non ha senso. Bisogna comprare con un criterio preciso non a caso: in questo momento servono giocatori pronti, mentre adesso mi sembra che finora si sia comprato per allungare il numero di giocatori in rosa".

“Ogni giornata che passa la Fiorentina ha sempre meno occasioni per tirarsi fuori dalle zone calde”

Ha anche aggiunto: “Capisco anche che il mercato di Gennaio sia molto complicato, e che trovare i giocatori giusti sia molto difficile per tutti. Se però si deve comprare solo per aumentare il numero dei giocatori senza un senso, ci ritroviamo sicuramente a lottare fino alla fine. Ogni giornata che passa è una partita in meno, e le occasioni saranno sicuramente sempre meno. Contro il Cagliari avevamo l'occasione per uscire quasi definitivamente dalla zona calda della classifica, la squadra però non ha risposto. Fortunatamente il Genoa ieri ha perso, restando alla portata, c'è però da dire che la squadra di De Rossi è totalmente cambiata rispetto a quella vista in precedenza”.

“I viola non possono permettersi di pensare ad altro che a se stessi”

Ha poi analizzato la corsa salvezza: “La Fiorentina adesso non deve pensare che a se stessa. Non vorrei ritrovarmi a fine campionato a lottare in 4 squadre per un solo posto, anche se è logico che chi adesso ha 23 punti resta ancora vicinissimo. Domenica prossima ci sarà la partita casalinga contro il Torino, e vincendola potremmo fare un altro passo verso la salvezza. E' anche vero che con i se e con i ma si va da poche parti. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, e non dobbiamo smettere mai di lottare. Devo dire che, almeno per ora, gli innesti dal mercato non ci stanno aiutando piu di tanto, non perchè non sono bravi ma perchè molto probabilmente non sono funzionali a quello che serve adesso alla squadra”.

“La difesa non quadra, serve un colpo di livello”

Un pensiero anche sulla difesa: “Secondo me adesso è fondamentale aggiungere un giocatore in quella zona del campo. Bisogna trovare un giocatore forte dietro, ma la domanda è sempre la stessa: nel mercato di gennaio chi riesci a prendere? E' sere questo il problema. I nomi a giro ci sono, ma alla Fiorentina serve un giocatore pronto, che abbia esperienza nel campionato italiano e che alzi il livello del reparto. Sappiamo le carenze dietro, serve un innesto che cambi gli equilibri”.

“Napoli? Meglio affrontarlo ora che un mese fa”

Ha poi concluso parlando del Napoli: “Sicuramente meglio affrontare il Napoli adesso che un mese e mezzo fa. E' il momento giusto, ma poi torniamo ai soliti discorsi: la Fiorentina adesso non è in grado di pensare l'avversario che si trova davanti. Tutte le partite che avremo di qui alla fine saranno importanti e fondamentali, er questo dovremo entrare in campo consapevoli della nostra forza e lottare fino alla fine. Dobbiamo giocare ogni partita per vincere, purtroppo nella situazione in cui siamo non ci possiamo permettere di fare altri passi falsi. Secondo me sarà una partita strana, potremmo davvero giocarcela”