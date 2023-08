Nella sua intervista in esclusiva a Fiorentinanews.com il giornalista argentino di DirecTV e talent scount Pablo Spezzano ha parlato anche del nuovo acquisto viola a centrocampo, Gino Infantino, e dei rumors che accosterebbero il difensore Martinez Quarta alla sua ex squadra, il River Plate.

Infantino si è messo in mostra in questi ultimi giorni di ritiro precampionato. Cosa si aspetta da lui? La Fiorentina ha un giocatore importante per il futuro o anche per il presente?

“Va evidenziato che Gino Infantino ha partecipato alla Sudamericana U20 e alla Coppa del Mondo U20 per l'Argentina. È un giocatore con personalità e un modo di comunicare in campo molto imponente, visto che è stato il capitano del tecnico Mascherano in diverse partite. Se gli verrà dato tempo, credo che potrà affermarsi nella Fiorentina e nel calcio italiano”.

Parliamo di Martínez Quarta: molte voci di mercato collegano il difensore viola al River Plate. Per lui sarebbe un ritorno in patria. Come pensa che andrà a finire?

“Sì, alcuni media argentini parlano di un suo ritorno, ma non c'è nulla di concreto per il momento. Il River è stato eliminato dalla Copa Libertadores e dalla Copa Argentina e da qui alla fine dell'anno avrà solo il campionato locale. Resta una situazione da monitorare ma per il momento non ci sono novità su questo aspetto”.

Cosa manca a Nico Gonzalez, un grande giocatore, per essere ancora più decisivo in campo per la Fiorentina?

“Va ricordato che è pur sempre un giocatore della nazionale Argentina. Purtroppo l'ultimo infortunio gli ha impedito di giocare in Qatar, ma è un grande giocatore. Se la Fiorentina riuscirà a fare bene, ha tutte le carte in regola per essere protagonista”.