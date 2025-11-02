Durissimo il commento di Marco Bucciantini, noto opinionista e tifoso viola, a Sky Sport dopo la sconfitta della Fiorentina contro il Lecce. In particolare nel mirino del giornalista c'è stato Luca Ranieri, capitano della squadra di Pioli, che si è reso protagonista di una lunga protesta nei confronti di Rapuano in occasione del rigore negato ai viola nel finale di partita.

Le parole di Bucciantini

“La Fiorentina deve cambiare anche capitano. Capisco la situazione, ma un capitano rappresenta una squadra, una tifoseria, una città. Una sceneggiata come quella che ha fatto Ranieri in occasione del rigore, che non c'era, gli toglie il diritto a essere il capitano della Fiorentina".

Non la prima volta

Non è la prima volta che il difensore viola si macchia di tali atteggiamenti che hanno portato, come oggi, a sanzioni disciplinari sciocche. Da capire adesso se sarà ancora lui a indossare la fascia in futuro, vista anche l'incertezza sulla panchina viola.

E ancora

Bucciantini ha poi proseguito: “Mi aspetto un cambio in panchina. Questa era stata caricata come la partita decisiva ed è andata male. Io contesto il vuoto lasciato alla vigilia di una partita così importante da Pradè. Ora c'è da rifondare la società. L'urgenza dei viola? Ora come ora mi pare sia uscire dallo stadio”.