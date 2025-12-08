Aglietti: "Nel gruppo viola non c'è voglia di stare insieme. Si parla di bell'atmosfera e poi si vedono certe scene in campo"

L'ex calciatore e allenatore toscano Alfredo Aglietti è intervenuto a RTV38 parlando della situazione di casa Fiorentina, accusando il comportamento dei giocatori viola.

Le parole di Aglietti

"Si parla di bel gruppo e bella atmosfera poi l'allenatore svela il retroscena sul rigore, Kean fa il "musino" per tutta la partita e poi Gudmundsson risponde. L'unità di intenti dov'è? Se Mandragora tira e fa gol, tutti devono abbracciare Mandragora. Se vengo sostituito, devo salutare l'allenatore".

Non c'è voglia di stare insieme

“Ci sono tanti episodi che mi fanno pensare che non c'è voglia di stare insieme e dimostrare sul campo unità di intenti. A me piacerebbe che ogni tanto ci fosse un lungo silenzio stampa, con una sola persona che parla durante la settimana. È un peccato aver visto queste scene con 4.000 tifosi viola che erano presenti a Reggio. Qui manca tutto: mentalità, tattica e fisici”.