Il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, è stato intervistato da DAZN al termine della partita contro il Lecce.

“Nei momenti difficili bisogna ripartire dalle cose semplici - ha detto - Sicuramente venivamo da un momento di difficoltà e oggi era importantissimo vincere. Non è stato facile perché negli ultimi giorni abbiamo lavorato su un altro sistema di gioco e la squadra ha riprodotto in maniera perfetta quello che avevamo provato. Ringrazio i ragazzi perché hanno dato tutto”.

E poi: “Credo che quelle otto vittorie connsecutive siano state importanti, ma non ci hanno messo pressione. Hanno dato una percezione che potessimo stare secondi-terzi in classifica, ma questo non è nei nostri programmi e nelle nostre corde. Stiamo facendo un ottimo campionato, siamo in una posizione in cui la squadra non era mai stata negli ultimi cinque anni. Ci sono anche tanti infortunati in questo momento e mi sento fortunato perché i ragazzi danno tutto in allenamento”.

Inoltre: “Sono stati male in questi giorni, perché hanno vissuto questa negatività, queste critiche esagerate nei loro confronti. Questo non aiuta, anzi subentra una sorta di blocco psicologico. Abbiamo bisogno di positività, dell'appoggio dei tifosi, il nostro stadio deve essere una bolgia e vogliamo essere trascinati dai tifosi. Ce la stiamo mettendo tutta e dobbiamo cavalcare questo entusiasmo”.

Su Kean: “Io spero che possa esserci già giovedì e ce lo auguriamo tutti quanti, ma sia Zaniolo che Beltran hanno fatto quello che dovevano fare per sostituirlo”.