La probabile formazione del Pisa: Hiljemark ancora senza i primi due portieri, davanti attacco pesante

Dovrà fare ancora a meno di Scuffet e Semper il tecnico svedese del Pisa, Oscar Hiljemark: il croato ha recuperato ma titolare tra i pali sarà ancora Nicolas, il terzo portiere. Per i nerazzurri solito 3-5-2 con il neo acquisto Loyola a centrocampo, Iling Jr ad accompagnare la fase offensiva e davanti Moreo con uno tra Durosinmi e Stojilkovic.

PISA: Nicolas, Canestrelli, Caracciolo, Bozhinov, Tourè, Aebischer, Loyola, Angori, Moreo, Iling Jr, Durosinmi.