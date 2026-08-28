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Grosso: "Non predico calma, domani serve una grande prestazione. Nel primo tempo contro la Roma siamo stati bravi a rimanere in partita"

Mattia Sorbetti /
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Fabio Grosso si è espresso sul momento della Fiorentina alla vigilia del match contro il Frosinone

In vista di domani

“Io non predico calma - ha detto Grosso - domani c'è bisogno di una grande partita. Dobbiamo vogliamo fare la partita al meglio. Il Frosinone è una squadra che ha cominciato bene la Serie A, proseguendo il cammino intrapreso in cadetteria. Dobbiamo affrontare la partita con umiltà, provando a smuovere subito la classifica". 

Esordio da incubo

"Abbiamo analizzato la partita di Roma, sapevamo che loro ci avrebbero messo in difficoltà. Secondo me, nel primo tempo e ad inizio ripresa, la squadra è rimasta in partita nonostante la fatica. Gli abbiamo concesso anche poche occasioni in quel segmento di partita, ovviamente ciò che è successo dopo non ci è piaciuto affatto, così come anche la non reazione della squadra. Contro la Roma non siamo stati attenti ai dettagli. Tanti piccole sbavature che hanno facilitato i giallorossi. Il nostro obiettivo è far toccare ai giocatori i picchi individuali, sfruttando le nostre evidente qualità, così da aumentare il rendimento della squadra". 

 Ancora su Kean

Infine ancora una considerazione su kean: “Quando si prende una decisione di queste tipo occorre prendere le responsabilità e comportarsi sempre bene, cosa che Kean ha fatto la maggior parte delle volte. Ripeto, la questione non ha distratto la squadra. Siamo pronti per la partita contro il Frosinone”.

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