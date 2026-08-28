Grosso rivoluziona la formazione per la seconda di Serie A? Vietati i passi falsi nella partita del centenario

Mentre il mercato continua a tenere banco, i calciatori di Fabio Grosso si concentrano per l'imminente sfida al Frosinone. Domani alle 18 al Franchi, nel giorno del centenario viola, la squadra dovrà reagire al pesante 4-0 subito a Roma.

Tutti a disposizione

Il tecnico ha quasi tutta la rosa a disposizione, ovviamente ad esclusione di Kean e Fabbian prossimi alla cessione. Secondo La Nazione, dopo la figuraccia dell'Olimpico, Grosso cambierà a fondo la formazione che partirà titolare nella seconda giornata di campionato.

Novità

Sono tante le modifiche che Grosso potrebbe apportare all'undici viola: Valdepenas dovrebbe tornare a sinistra, mentre a destra è ballottaggio tra Joao Mario e Jimenez, con lo spagnolo in crescita. A centrocampo Oulai insidia Fagioli dopo il buon impatto avuto all’Olimpico, mentre Atta potrebbe agire nel suo ruolo naturale di mezzala, con Ndour a completare il reparto.