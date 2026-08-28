Un centrocampo ancora da ultimare: due cessioni per regalare a Grosso il suo pupillo

Che Thorstvedt sia un giocatore molto gradito a Fabio Grosso non è assolutamente un mistero, come non lo è la volontà del ragazzo di seguire il suo ex allenatore anche a Firenze.

Addio Fabbian

La Fiorentina, dopo aver incassato il sì del giocatore, non ha però mai affondato il colpo a causa del sovraffollamento nelle linea mediana viola. Nelle ultime ore però, Paratici è riuscito a cedere Fabbian al Parma, riaprendo le possibilità dell'arrivo del norvegese a Firenze.

Altra cessione

Prima di regalare a Grosso il suo pupillo, Paratici vuole mettere a segno un'altra cessione a centrocampo; reparto che ora conta sei elementi. Il primo indiziato ad uscire è Rolando Mandragora, offerto anche al Torino nella trattativa per Njie.