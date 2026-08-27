Fabbian al Parma libera lo spazio a Thorstvedt? Il norvegese scalpita per venire a Firenze
In mediana il mercato della Fiorentina resta strettamente legato al capitolo delle uscite. La trattativa in stato avanzato tra i viola e il Parma per Fabbian, potrebbe sbloccare un acquisto congelato ormai settimane fa.
La volontà del calciatore
Si tratta di Thorstvedt, centrocampista del Sassuolo molto apprezzato da Grosso e Paratici. Il norvegese continua ad aspettare la chiamata decisiva per poter partire alla volta di Firenze, ma la sensazione è che la possibile cessione di Fabbian possa finalmente accontentare il calciatore.
Prima le uscite
Thorstvedt, decisamente convinto della destinazione viola, resta quindi alla finestra, in attesa che la Fiorentina possa muoversi concretamente. Una volta definite le uscite, il club potrebbe tornare con decisione sul giocatore e provare a sbloccare la trattativa con il Sassuolo. Lo riporta La Nazione.