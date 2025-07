Italiano perde il suo miglior difensore. Definito il passaggio da Bologna a Napoli

Vincenzo Italiano si è ormai rassegnato, il suo miglior difensore è al passo d'addio. Sam Beukema è sempre più vicino al Napoli, lo annuncia l'esperto di mercato Fabrizio Romano. Accordo raggiunto con il Bologna per 31 milioni di euro più bonus.

Il Bologna perde un pezzo d'oro

Beukema aveva già accettato il trasferimento alcune settimane fa e ora è pronto a firmare i documenti nelle prossime ore. Nuovo difensore centrale per Antonio Conte in arrivo. I felsinei si erano nel frattempo rinforzati puntando e acquistando Vitik. Come la Fiorentina, insomma, anche la squadra dell'ex allenatore viola si sta rifacendo il look in vista della prossima stagione.