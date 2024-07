UFFICIALE: Un giovane centrocampista della Fiorentina si trasferisce in Serie D. “Non è un addio ma un arrivederci”

Un giovane centrocampista viola si sposta in Lombardia

Altra operazione in uscita per la Fiorentina a livello di settore giovanile: il centrocampista classe 2006 Gabriele Conti si trasferisce in prestito alla Pro Palazzolo, società di Serie D. Il giocatore viola è reduce da un’annata molto positiva con l’Under 18 gigliata, con cui ha totalizzato 25 presenze e 5 reti.

Il giocatore lascia così temporaneamente Firenze per mettersi alla prova, dopo ben 10 anni nelle giovanili viola.

Il saluto accorato del giovane calciatore

Su Instagram Conti ha salutato la Fiorentina con un bel post: “Non è un addio ma un arrivederci inizio così il mio breve discorso che mi ritrovo a scrivere con le lacrime a gli occhi e il nodo alla gola.

È arrivato il momento che tanto temevo, fare i cosiddetti ringraziamenti:

Ringrazio in primis la società ,lo staff tecnico che mi hanno seguito in questi lunghi e meravigliosi 10 anni, osservandomi crescere passo dopo passo, anno dopo anno vedendomi diventare uomo.

Ringrazio la mia famiglia che mi ha supportato e sopportato non facendomi mancare niente e sacrificando tempo prezioso per dedicarlo a me.

Ringrazio in particolar modo ogni mio singolo compagno con la quale ho condiviso gioie e dolori, vittorie e sconfitte.

In questi 10 anni abbiamo esultato e pianto insieme, Mi avete fatto capire il senso della vera amicizia per questo motivo vi sarò eternamente grato.

Ultimo ma non per importanza ringrazio me stesso, per le mie rinunce, per la mia determinazione e costanza.

Oggi mi sveglio più agguerrito che mai, con la voglia e il desiderio di spaccare il mondo combattendo per raggiungere tutti gli obbiettivi prefissati, perché non c’è migliore sport di rincorrere sempre i sogni.

Ci vediamo presto 💪🏻💜”.