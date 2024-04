Bressan: "Un passo alla volta prima di parlare di finale. Partita mediocre all'andata, ma la Fiorentina ha dalla sua l'esperienza"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Mauro Bressan è intervenuto a Tag24.it per parlare della sfida di Conference League contro il Viktoria Plzen: “Prestazione mediocre all'andata, però ci sono tutti i presupposti e tutte le potenzialità per fare la propria partita domani. Ci vuole tutta la buona volontà. Il problema della Fiorentina è la continuità, serve che riescano a garantirla i giocatori e non è un percorso pienamente riuscito. Italiano il suo l'ha dato”.

“Finale? Intanto testa a domani”

Sulle possibilità nelle coppe: “La squadra ha dalla sua l'esperienza. L'anno scorso era in finale, ora non manca molto. Giocare in Europa, poi, ti permette di acquisire quella mentalità che può farti diventare un top in Italia. Intanto testa al Viktoria, un passo alla volta prima di parlare di finale. Sono fiducioso”.