Flachi: "Possono esserci tutti i problemi del mondo, ma ora non contano niente. Domani una partita che può cambiare una stagione"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Francesco Flachi ha presentato la gara di Conference di domani a Radio Bruno Toscana: “I problemi ci sono. Mi sembra una squadra snaturata dal 4-3-3. Poi nelle ultime partite, contro Juventus e Genoa, la Fiorentina ha difficilmente trovato un varco per vie centrali. Queste però sono partite stimolanti. Possono esserci tutti i problemi del mondo, ora il clima che si percepisce nello spogliatoio non conta niente”.

“Domani una partita che cambia una stagione”

E aggiunge: “Se giochi bene e vinci, ci guadagni anche te come giocatore e singolo. L'obiettivo deve essere comune. Domani c'è una partita di quelle che possono cambiare tutto nel corso di una stagione. Tutto può succedere e i giocatori devono iniziare da domani a lottare per l'obiettivo”.

E ancora: “Trovare una squadra chiusa ti consegna alla fatica di superare la sua linea difensiva schierata. Kouamé è stato inserito per cercare una verticalizzazione mai arrivata e, se non arriva, è un problema. Per vie centrali serve la qualità per passare, l'unico che la ha è Bonaventura”.