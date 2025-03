La probabile formazione della Fiorentina: il dubbio amletico di Palladino, chi gioca in porta? Rispetto al Maradona, tornano Gosens e Beltran

Oggi è una finale. Non è un modo di dire, per la Fiorentina la partita di stasera contro il Panathinaikos vale come una stagione. All'andata è finita male ad Atene, ma la squadra di Palladino ha tutte le carte in regola per ribaltare il risultato. Attenzione, però, alle possibili scelte di formazione.

Chi giocherà in porta?

Il grande dubbio

A cominciare - manco a dirlo - dal portiere, ruolo in cui il tecnico gigliato ha “giocato” un po' in conferenza stampa. La sensazione, ascoltando Palladino, è che De Gea possa tornare fra i pali, ma la certezza si avrà soltanto con le distinte ufficiali. In difesa, rigorosamente a tre, ci dovrebbero essere capitan Ranieri, Pongracic al centro e Moreno sulla destra. Ricordiamo che Marì non può giocare e l'unica alternativa è l'incerto Comuzzo visto al Maradona.

Sulla sinistra torna Gosens

Meno dubbi in mezzo al campo dove la presenza di Fagioli è imprescindibile. Al suo fianco, Mandragora più avanti su tutti gli altri e Cataldi può vincere il ballottaggio con Richardson (impiegato invece ad Atene). Sulla fasce sicuramente Dodo e Gosens, mentre davanti Kean verrà affiancato da uno fra Beltran e Gudmundsson, con l'argentino favorito sul secondo.

Le probabili scelte di Palladino

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Moreno, Pongracic, Ranieri; Dodo, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Kean, Beltran/Gudmundsson. All.: Palladino.