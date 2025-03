In vista del ritorno degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos, l'allenatore della Fiorentina Raffaele Palladino ha toccato vari temi: “Domani l'obiettivo è passare il turno, non importa come giochiamo o chi gioca in porta. Non lo dico il portiere perché poi ci si ricama sopra, io voglio il bene della Fiorentina come tutti quindi per favore concentriamoci su quello che possiamo e dobbiamo fare e non sui singoli”.

Poi ha aggiunto: “Commetto errori ogni giorno e credo sia normale, d'altronde che è che non sbaglia mai? Io sto cercando di fare del mio meglio, con il cuore, con la testa e con il corpo. Voglio dare il massimo per la Fiorentina, capisco che i risultati non siano buoni ma credo che la partita di domani possa essere quella della svolta. Se passiamo il turno in modo convincente possiamo darci lo slancio per il finale di stagione".

“Non dobbiamo guardare solo gli ultimi mesi - continua Palladino - ma tutto il percorso che abbiamo fatto. Ora dobbiamo pensare alla Conference, è troppo importante passare il turno, poi penseremo al campionato. Il mio futuro non è importante in questo momento, conta solo il presente e il futuro della Fiorentina. Io devo solo pensare al bene per questa squadra”.