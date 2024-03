La Lazio vuole tornare a lottare per l'Europa: Lotito ha scelto il nuovo allenatore

Dalla sconfitta contro la Fiorentina a quella contro l'Udinese, la Lazio è entrata in un periodo di grave crisi. Dalle dimissioni di Maurizio Sarri alla cancellazione del ritiro punitivo dopo un giorno, la situazione in casa biancoceleste è davvero particolare.

La svolta per scuotere la classifica

La Lazio, però, vuole provare a tornare a lottare per l'Europa e Lotito sceglie il nuovo allenatore biancoceleste. Sarà Igor Tudor a guidare la panchina: contratto di un anno e mezzo più opzione per un'altra stagione. L'attuale tecnico, Martusciello, rimarrà solo per la sfida contro il Frosinone, poi si chiuderà l'accordo con l'ex Verona.