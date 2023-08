Longhi: "Fiorentina? Mina fu la rivelazione dei Mondiali del 2018. Dubbi invece su Parisi, perché Biraghi..."

Bruno Longhi, esperto giornalista sportivo, si è espresso sulle frequenze di Radio Sportiva commentando la situazione attuale in casa Fiorentina:

“La Fiorentina ha preso Arthur che non è affatto da buttar via, nonostante la brutta esperienza alla Juventus. Non scordiamoci quello di Gremio e Barcellona. Poi Mina, rivelazione dei Mondiali di Russia, ancora giovane e può fare bene”.

E ancora: “Ho solo qualche dubbio su Parisi, che già tutti danno come titolare, mentre secondo me Biraghi è ancora più forte. La Viola si sta migliorando come rosa e assetto dunque è una società destinata a migliorare. Potrebbe anche centrare la qualificazione in Europa League”.