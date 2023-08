Tesser: "Castrovilli è molto sensibile, non starà vivendo bene questo momento. Inter? Potrebbe anche starci"

Attilio Tesser, ex allenatore di Gaetano Castrovilli ai tempi della Cremonese, ha parlato a Radio Bruno Toscana del suo vecchio pupillo:

“Castrovilli non starà vivendo bene questo precampionato. Certe situazioni, e tensioni, non aiutano nessuno, vanno superate, ma penso che Italiano punti su di lui. Sarebbe felice della sua permanenza”.

Poi ha aggiunto: "Castrovilli con me ha fatto tutti i ruoli. Non ce ne sono tanti come lui. Potrebbe starci nell'Inter, anche se è piena di centrocampisti. A Cremona aveva una grande forza mentale, è molto sensibile. Ha dimostrato di non mollare mai".