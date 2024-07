La Fiorentina ha convinto Tessmann, adesso resta solo da convincere il Venezia: i dettagli della trattativa

Tanner Tessmann è ad un passo dal diventar un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb infatti il club avrebbe trovato un accordo di massima con l’entourage del calciatore: i viola sono dispotere sul piatto un contratto quinquennale per il centrocampista americano. Le cifre? La Fiorentina avrebbe pronto per lui uno stipendio da 1,2 milioni a stagione. Il giocatore, che attualmente guadagna circa 500mila a stagione, avrebbe già accettato la proposta gigliata.

Tessmann vuole solo la Fiorentina, e il Venezia dovrà farsene una ragione

Il centrocampista avrebbe rifiutato l’inter per avere maggior visibilità e la Fiorentina, che attualmente ha solo due centrocampisti in rosa, potrebbe essere il posto ideale per lui. Adesso l’unico ostacolo da superare resta il Venezia, resta infatti ancora un po’ di distanza tra domanda e offerta. La Fiorentina ha presentato un'offerta di 4,5 milioni più bonus, ben lontana dai 7 milioni di richiesta da parte del Venezia. Il giocatore ha comunque scelto Firenze, ed è per questo che è probabile che già nelle prossime ora i due club si contattino nuovamente per limare gli ultimi partitcolari.