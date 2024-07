Palladino ha ribadito che Kean sarà l'attaccante titolare della Fiorentina. L'ex Juventus preferito anche a Dallinga: il retroscena

L’arrivo di Moise Kean alla Fiorentina, pur rappresentando un grande esborso per le casse gigliate, non ha ancora convinto a pieno una buona parte della tifoseria. Ma tutto questo non sembra spaventare Raffaele Palladino che, come riportato quest’oggi da Radio Bruno, ha confermato quanto lui abbia influito sulla arrivo a Firenze del classe 2000. L’ex Juventus è stata la prima richiesta, e scelta, del nuovo allenatore viola.

Palladino non cambia idea: Kean sarà l'attaccante titolare

Lo stesso lo ha riferito ai presenti nel ritiro inglese della Fiorentina: Moise Kean sarà l’attaccante titolare della prossima stagione, e nessuno gli farà cambiare idea. Secondo quanto riportato dall’emittente Palladino avrebbe svelato che avrebbe preferito Kean al piu giovane Dallinga, passato nelle scorse settimane al Bologna di Vincenzo Italiano.

Un attaccante arriverà, ma..

Con Nzola in uscita un altro attaccante arriverà, ma non sarà certo un profilo che metta in discussione la titolarità di Kean: si tratterà sicuramente di un profilo che partirà come riserva di Kean nelle gerarchie iniziali. Quando arriverà? Come sottolineato da molti adesso servirà far cassa prima di comprare qualcuno in attacco, e per questo saranno da monitorare le situazioni di Nzola ma anche di Ikone: solo dopo una loro cessione qualcosa potrà muoversi.