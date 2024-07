Poggi: "Tessman ha dominato in lungo e largo in Serie B, la Fiorentina è perfetta per lui. A Kean serve solo continuità"

Questo pomeriggio l’ex responsabile dell’area tecnica del Venezia Paolo Poggi, durante un collegamento con Radio Bruno, ha parlato di Tanner Tessmann, grande obiettivo della Fiorentina. Questo un estratto delle sue parole:

“Doveva solo riuscire a contestualizzassi nel calcio italiano. Evidentemente i due anni in Serie B con il Venezia lo hanno aiutato molto in questo percorso, è riuscito a prendere tanta consapevolezza dei suoi mezzi. Ha avuto un allenatore che gli ha dato fiducia e conoscenza, sia del nostro calcio che nello specifico del suo ruolo. Adesso è diventato quel giocatore che ci aspettavamo: quando gioca è padrone del ruolo e del campo, pur considerando che è un 2001. Per questo credo che abbia ancora molti margini di miglioramento”.

Ha poi commentato la possibilità di arrivare a Firenze: “Il suo non è un salto nel buio ma un passaggio naturale. Arriva in una Serie A competittiva, ma credo che sia pronto anche per il contesto europeo in cui giocherà la Fiorentina. Toccherà a lui farsi notare, ma per quello che era fatto vedere in B credo che sia pronto: l’anno scorso ha dominato ovunque. Tessmann è arrivato subito dopo Busio a Venezia, quasi come scommessa. Quando arrivò si percepiva che non conosceva ancora bene questo gioco, questo perche come sappiamo giocava a Football americano fino a qualche anno prima, però si vedeva che voleva dimostrare qualcosa.”

Ha poi concluso parlando di Kean: “Ovviamente I suoi numeri, almeno per quello che riguarda le ultime stagioni, fanno percepire che non si stia parlando i un vero bomber. Allo stesso tempo, visto che lo conosco molto bene, posso confermare come sia quel tipo di giocatore che spacca le partite: Moise ha le caratteristiche per farlo. L’unica cosa che gli mancava era la continuità e credo che alla Fiorentina possa averla”.