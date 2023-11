Il giocatore più pagato della Fiorentina e il salto di qualità...che non arriva

Nikola Milenkovic è il calciatore più pagato della Fiorentina, al pari di Nicolas Gonzalez che ha da poco rinnovato il suo contratto. Oltre tre milioni di euro l'anno, questo l'ingaggio portato a casa dal difensore viola e della nazionale serba.

Ma qui certamente non vogliamo fare su di lui un discorso di tipo economico, bensì tecnico, anche se non è possibile farlo prescindendo da questo fatto riguardante il suo ingaggio.

Il salto di qualità

Arrivare a guadagnare queste cifre vuol dire che un club sta puntando molto su di te e sulle tue potenzialità che sono indiscutibili. Solo che, a un certo punto, le potenzialità da sole non bastano. Sono diverse stagioni ormai che tutti ci attendiamo da parte sua il salto di qualità definitivo…che però non avviene.

Troppa alternanza

Troppa l'alternanza tra partite ottime ed errori anche banali per un calciatore del suo livello. Ormai parliamo di un calciatore esperto a dispetto dell'età (26 anni da poco compiuti), sia a livello nazionale che internazionale, perché sono anni che fa parte della nazionale serba e ha partecipato anche a rassegne importanti come i Mondiali. E' lecito dunque, a questo punto, aspettarsi di più da lui e non voler rivedere le immagini di un difensore che entra in maniera scomposta, a braccia aperte, su una palla tutto sommato innocua, all'ultimo minuto di uno scontro diretto per la classifica.

Italiano e il pensiero su Milenkovic

Italiano ci conta su Milenkovic, lo ha fatto capire chiaramente la scorsa estate, al termine del ritiro di Moena, quando a domanda del sottoscritto rispose che era "il giocatore più forte della Fiorentina". A distanza di un anno e mezzo da allora non crediamo che il suo pensiero sia molto cambiato, ma crediamo anche che lo stesso tecnico voglia vedere ben altro da lui e non certo il ripetersi di situazioni che lo vedano protagonista in negativo.