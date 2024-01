Corvino ci aveva visto lungo anche su Hancko. E sull'ex difensore della Fiorentina adesso c'è il PSG

L'infortunio di Milan Skriniar probabilmente costringerà il PSG ad andare sul mercato per trovare un difensore per sostituire l'ex Inter. Come riporta L'Equipe, il primo nome è quello di Kevin Danso, ma nella lista ci sono anche Leny Yoro, Jean-Clair Todibo e David Hancko.

Il 26enne, ex Fiorentina, attualmente è di proprietà del Feyenoord, dove ha avuto una crescita esponenziale. La società olandese però vuole blindarlo, non intendendo cedere i suoi giocatori chiave a gennaio. Per strapparlo a gennaio al club dei Paesi Bassi, dunque, servirà un'offerta stratosferica. E pensare che alla Fiorentina su solo una meteora… corviniana!