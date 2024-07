Secondo quanto riferito da Sky Sport la Fiorentina e il Bologna, guidato dall'ex tecnico viola Vincenzo Italiano, lavorano sul mercato per Mandela Keita, centrocampista classe 2002 dell'Anversa, club che gioca nella massima divisione del calcio belga.

Chi è Mandela Keita



Mandela Keita è un classe 2002 belga che, nonostante la giovane età, il mediano vanta quasi 100 presenze tra i professionisti. Al momento, infatti, sono 97 le sfide giocate. Nella stagione 2023/24, con la maglia dell'Anversa, ha disputato 39 partite.



Il profilo che cerca la Fiorentina

La Fiorentina deve sistemare gran parte del centrocampo, ed è quindi in cerca di giocatori giovani e di prospettiva come Mandela Keita per poter rimpolpare la mediana viola.