Ad Ascoli la Fiorentina Under 17 di mister Marco Capparella esce sconfitta 3-1 contro l'Empoli di Tonelli, al termine di oltre 120 minuti di gioco, nella semifinale Scudetto di categoria. La squadra viola va sotto 1-0 nel primo tempo, quando Monaco infila Dolfi in contropiede. Gli azzurri approfittano di una Fiorentina sbilanciata in avanti andando a rilanciare subito dopo un corner viola, Monaco controlla alla perfezione, resiste a Sturli e batte un Dolfi incerto in diagonale.

Botta e risposta nel primo tempo, poi gara di marca Empoli

Pari della Fiorentina al 42', segna Bonanno su rigore, guadagnato da Keita, autore di un'azione personale sontuosa nella quale viene steso da Monaco, autore del vantaggio dell'Empoli. Perfetta trasformazione incrociata del numero 4 gigliato. Si va così al riposo sull'1-1. Nella ripresa è l'Empoli a giocare meglio e a rendersi maggiormente pericoloso, tanto che Dolfi deve compiere 3 grandi parate, su Lauricella, Orlandi e Rossetti, salvando la porta viola. Allo scadere dei regolamentari Orlandi rimedia un doppio giallo lasciando l'Empoli in 10 per i decisivi tempi supplementari. Quindi al 95' Maiorana spara un gran destro che esce davvero di un soffio.

Il gol decisivo è di Menconi

Nonostante l'uomo in meno sono però gli empolesi ad essere più vivi e pericolosi, Dolfi prima para su Menconi ma poi deve capitolare su un destro a giro perfetto dello stesso attaccante dell'Empoli, che firma il 2-1 al minuto 109. L'Empoli resiste alla Fiorentina, che si fa viva al 119' col destro di Arcadipane respinto da Versari, poi al 122' Campaniello fa secco Keita e batte Dolfi: 3-1 Empoli, ora gli azzurri aspettano una tra Roma e Juventus.