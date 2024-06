Capparella rischia di perdere ancora il bomber per la semifinale con l'Empoli. L'intoppo che ha messo fuori dai giochi Maiorana: i dettagli

La Fiorentina Under 17 giocherà mercoledì prossimo la semifinale Scudetto contro l'Empoli, in programma mercoledì prossimo, il 19 giugno, alle ore 17La squadra di Capparella è reduce da un'annata fantastica, nella quale ha stravinto la stagione regolare chiudendo a +6 dalla Roma seconda. Eliminato il Monza ai quarti, adesso per la formazione giovanile gigliata c'è il derby contro l'Empoli.

Rebus Maiorana per la semifinale

Mister Capparella però rischia di dover fare ancora a meno del capocannoniere della squadra, l'attaccante classe 2007 Stefano Maiorana, che lo scorso dicembre ha anche firmato il primo contratto da professionista con la Fiorentina. Dopo un infortunio muscolare che gli è costato il treno per l'Europeo Under 17 poi vinto dall'Italia di mister Favo, Maiorana si è infortunato alla spalla nel corso della gara d'andata dei quarti di finale col Monza e come raccolto da Fiorentinanews.com è a rischio per la semifinale secca contro l'Empoli.

Il tecnico della Fiorentina Under 17, Marco Capparella

La situazione dell'attaccante è da monitorare giorno per giorno

Al giovane centravanti gigliato è uscita la spalla, un infortunio frequente e non grave ma che provoca molto dolore e fastidio, così da mettere a repentaglio anche una sua presenza nell'eventuale finale del campionato, prevista venerdì 21 alle 19. Maiorana è stato sostituito comunque alla grande da Sanogo: il maliano classe 2008 nella gara di ritorno col Monza ha segnato la rete dell'1-0 viola. La speranza è che Maiorana possa riuscire a stringere i denti e ad esserci, almeno nell'ultimo atto della stagione, qualora la squadra di mister Capparella riuscisse ad avere la meglio sull'Empoli.