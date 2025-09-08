Flachi: "Kean è un ragazzo con la testa sulle spalle. Piccoli? Mi piacciono le sue qualità"

A TMW Radio, l'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato dei centravanti che possono stupire in Serie A, menzionando anche un nuovo acquisto della Viola:

Il parere di Flachi

"Piccoli è stato valutato 25 milioni di euro, nel nostro mondo si danno giudizi troppo affrettati e può essere un disagio per certi calciatori. Ti aspetti tanto e questo non fa bene a livello mentale. I tempi sono cambiati. A me piace per le qualità che ha, ma dipenderà molto dalla società e da chi lo allena".

Poi su Kean

“Lo scorso anno agiva con una seconda punta, ora è cambiato il modo di giocare. Oggi difficilmente le ”piccole" concedono certi spazi. Contro l'Estonia però ha giocato più lui da seconda punta rispetto a Retegui. Ma quelli bravi giocano tutti, dipende solo dalle disponibilità. Kean è un ragazzo con la testa sulle spalle. Spero che il gol in Azzurro gli abbia dato fiducia, sappiamo quanto è importante per un attaccante".