La linea del silenzio scelta dalla Fiorentina anche su Gonzalez: toccherà a Italiano spiegare (forse)

Abbiamo già accennato alla situazione di Nico Gonzalez e all'ottimismo che sembra trasparire da casa viola ma il Corriere Fiorentino sottolinea quella che ancora una volta è stata la scelta comunicativa della Fiorentina: ovvero il silenzio. Nessun comunicato, nessun report in seguito agli accertamenti di ieri, “tutto tace”.

Un po' come per gli infortuni di Sottil e Barak o come quello di Ikoné, appena risolto: una linea di chiusura che si allarga anche al tecnico (ieri oltre alla conferenza, saltato anche l'appuntamento con il media ufficiale). Sarà lo stesso Italiano magari dopo il match di oggi a dire qualcosa sull'argentino.