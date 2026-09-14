Bressan: "Vanoli fa bene a dire di dimenticare il passato. Come si faceva a non vedere il talento di Mastantuono?"

L'ex Fiorentina Mauro Bressan ha parlato della squadra viola a Lady Radio, intervenendo su alcuni singoli e sulla situazione generale.

Su Vanoli

“Credo che abbia dato la scossa giusta allo spogliatoio. Con Grosso non si era trovata l'empatia giusta e il ffeeling. Anno scorso Paolo ha fatto un miracolo con la salvezza, ma quest'anno il compito è totalmente diverso: c'è da costruire una squadra che duri nel tempo. Fa bene a dire di dimenticare il passato. Ora è un'altra storia".

Su Mastantuono

“Qualcuno già storceva il naso. Ma come si faceva a non vedere il suo talento? È innato. È un giocatore di un altro livello e gli serviva anche un po' di fortuna, come a tutta la Fiorentina. Contro il Frosinone nel primo tempo potevano farne 4 e la storia cambiava. Fagioli? Ha dimostrato quello che sa fare, ma deve fare lo scatto in avanti anche a livello di personalità”.