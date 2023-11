Si allontana sempre di più la Coppa d'Africa per Nzola: l'attaccante viola ancora out dai convocati dell'Angola

L'Angola ha diramato i suoi convocati per le partite contro Capo Verde e Mauritius, valevoli per le qualificazioni al prossimo campionato del Mondo. Nella lista non c'è M'Bala Nzola, attaccante della Fiorentina che manca con la sua nazionale da marzo e a lui è stato preferito Luvumbo, attaccante del Cagliari.

Le prestazioni dell'attaccante viola di certo non lo aiutano nella rincorsa a una Coppa d'Africa che ormai sembra veramente tanto lontana per lui. Queste partite infatti saranno le ultime prima della rassegna continentale e Nzola non ci sarà. Davvero molto difficile che l'ex Spezia venga convocato per l'occasione.