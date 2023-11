Contro il Cukaricki Christensen pronto a riprendersi il posto in porta, Nzola davanti. Le condizioni di Pierozzi, Beltran e Kayode...

Come riportato da Radio Bruno, la Fiorentina è tornata in campo questo pomeriggio per preparare la quarta partita dei gironi di Conference League contro il Cukaricki in programma giovedì sera. Dalle prime indicazioni si capisce che il portiere della gara sarà Christensen per i viola, con Milenkovic pronto a riprendersi il posto al centro della difesa. Davanti Nzola sarà l'attaccante, con Beltran ancora dolorante dopo la botta subita contro la Juventus.

Sarà ancora out Kayode, mentre Pierozzi oggi si è allenato al Viola Park, ma non è chiaro se sarà a disposizione o meno per la trasferta in terra serba.