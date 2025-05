Contro l'Udinese Gudmundsson è pronto a tagliare un traguardo importante per la sua carriera

Albert Gudmundsson è vicino a celebrare un prestigioso traguardo personale. Nel caso in cui il numero 10 della Fiorentina dovesse scendere in campo questa sera nell’ultimo turno di Serie A contro per lui scatterebbe la 350esima presenza tra i professionisti.

Con la maglia della Fiorentina ha giocato 23 gare di campionato, coppa nazionale e Conference League. Con i gigliati Albert ha trovato la via del gol in otto occasioni, sei in A e due in Europa, risultando il secondo miglior marcatore stagionale della squadra, dietro al solo Moise Kean. Al suo attivo con la Fiorentina anche tre assist vincenti.