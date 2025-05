Otto pesi massimi in prestito. La Fiorentina riflette: tre verso il sì, tre verso il no. Un sicuro sì e un netto no

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sulle riflessioni della Fiorentina riguardo ai giocatori in prestito. Sono otto i pesi massimi sui quali la società dovrà fare un'attenta analisi prima di prendere una decisione sui possibili riscatti.

II nomi in ballo

I nomi dei giocatori in prestito sono: Adli, Colpani, Folorunsho, Zaniolo, Cataldi, Gosens, Fagioli e Gudmundsson: otto pesi massimi o quasi, sia da un punto di vista economico che tecnico e difatti il confronto più serrato sarà proprio su loro otto.

Le certezze

Partendo dalle certezze: l'obbligo di riscatto per Gosens è già scattato grazie alle presenze del tedesco, con ampia soddisfazione da entrambe le parti per il suo proseguo dell'avventura viola. Zaniolo, invece, tornerà al Galatasaray (oggi non convocato per problemi fisici). Queste le decisioni già prese.

Le decisioni da prendere

Per gli altri, il conto è diviso: Fagioli, Cataldi e Gudmundsson viaggiano potenzialmente verso un sì di conferma, Adli, Colpani e Folorunsho potenzialmente verso il no. Rimane comunque da verificare situazione per situazione, con il futuro di alcuni giocatori (Gudmundsson su tutti) che sembra essere più ingarbugliato di quanto si possa pensare.