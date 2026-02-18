Beata gioventù: quanti volti nuovi per la Fiorentina nel playoff in Polonia. Dettagli e numeri di maglia

Domani si giocherà Jagiellonia-Fiorentina, gara valida per i playoff di Conference League. Al primo round dei due decisivi per gli ottavi di finale, la squadra viola si presenta piuttosto rimaneggiata… e con un sacco di volti nuovi, tutti provenienti dalle selezioni giovanili.

Quanti volti nuovi (e giovani) per Jagiellonia-Fiorentina

Giocatori come Pietro Leonardelli (portiere) e Riccardo Braschi (attaccante) non sono certo alla prima convocazione con la prima squadra. Ma la lista di coloro che aiuteranno Vanoli è molto lunga. Sono stati infatti premiati alcuni ragazzi della Fiorentina autori di prestazioni particolarmente positive in Primavera: promossi il centrale difensivo Edoardo Sadotti, il centrocampista Lapo Deli e l'esterno d'attacco Gabriele Bertolini, tutti classe 2006. C'è spazio anche per alcuni ancora più giovani, come il 2007 Piergiorgio Bonanno (centrocampista centrale) e il 2008 Mattia Magalotti (portiere dall'Under 18).

Le novità per l'impegno europeo

La Fiorentina, peraltro, ha ufficializzato i numeri di maglia per domani, di seguito riportati:

Leonardelli 50

Magalotti 51

Braschi 61

Bonanno 63

Deli 64

Sadotti 67

Bertolini 68