Beata gioventù: quanti volti nuovi per la Fiorentina nel playoff in Polonia. Dettagli e numeri di maglia
Domani si giocherà Jagiellonia-Fiorentina, gara valida per i playoff di Conference League. Al primo round dei due decisivi per gli ottavi di finale, la squadra viola si presenta piuttosto rimaneggiata… e con un sacco di volti nuovi, tutti provenienti dalle selezioni giovanili.
Quanti volti nuovi (e giovani) per Jagiellonia-Fiorentina
Giocatori come Pietro Leonardelli (portiere) e Riccardo Braschi (attaccante) non sono certo alla prima convocazione con la prima squadra. Ma la lista di coloro che aiuteranno Vanoli è molto lunga. Sono stati infatti premiati alcuni ragazzi della Fiorentina autori di prestazioni particolarmente positive in Primavera: promossi il centrale difensivo Edoardo Sadotti, il centrocampista Lapo Deli e l'esterno d'attacco Gabriele Bertolini, tutti classe 2006. C'è spazio anche per alcuni ancora più giovani, come il 2007 Piergiorgio Bonanno (centrocampista centrale) e il 2008 Mattia Magalotti (portiere dall'Under 18).
Le novità per l'impegno europeo
La Fiorentina, peraltro, ha ufficializzato i numeri di maglia per domani, di seguito riportati:
Leonardelli 50
Magalotti 51
Braschi 61
Bonanno 63
Deli 64
Sadotti 67
Bertolini 68