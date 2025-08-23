La Fiorentina acquista un giovane attaccante: arriva dalla Serie C. I dettagli

In attesa degli ultimi colpi per la prima squadra di Stefano Pioli, sia in entrata che in uscita, quest'oggi la Fiorentina fa un gran colpo per il proprio settore giovani. Come riportato da Alfredo Pedullà il direttore del settore giovanile gigliato è pronto ad assicurarsi uno dei profili più ricercati del momento, seguito anche da Bologna e Napoli.

Colpo in arrivo in casa Primavera: la Fiorentina si assicura uno dei centravanti del momento

Stiamo parlando dell'attaccante gambiano del Rimini Sulayman Jallow. Il classe 2007 ha scelto il progetto della Fiorentina, ritenuto da lui e dal suo entourage il più intrigante tra quelli proposti in questi mesi. Il giocatore sarà a Firenze tra lunedi e martedi per svolgere le visite mediche e successivamente si aggregherà con la Primavera di Daniele Galloppa.