Il centrocampista che manca ancora: Da Bondo a Fagioli, le mosse viola. E c'è una pista che potrebbe riaprirsi nel finale di mercato

Sistemato il comparto dei centrali, con l'inserimento di Pablo Marì, la Fiorentina deve sempre inserire in rosa un centrocampista.

Warren Bondo è un'idea concreta e con il Monza i viola ne hanno riparlato. Così come contatti ci sono stati con la Juventus per Nicolò Fagioli. Per quest'ultimo però c'è un nodo formula, perché la Juventus lo vuole cedere a titolo definitivo, o al massimo in prestito con obbligo di riscatto. La Fiorentina è ferma a una richiesta di prestito (al più con diritto di riscatto).

In stallo l'idea Bryan Cristante. Una pista che potrebbe riaprirsi con forza nelle ultime ore di mercato.