Gilardino: "Nzola deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Ci aspettiamo di più da lui. A gennaio..."

Nel post partita di Pisa-Como ha parlato l'allenatore dei toscani Alberto Gilardino, intervenendo su M'Bala Nzola, attaccante arrivato in prestito dalla Fiorentina che ha sbagliato un rigore nella sconfitta odierna per 0-3. Anche la sua prestazione è stata ampiamente insufficiente.

Le parole di Gila su Nzola

"Ha lavorato in fase difensiva, non ha sfruttato le occasioni create. Ci aspettiamo di più da lui: è un giocatore di esperienza, deve capire cosa vuole fare della sua vita calcistica. Valuteremo nelle prossime settimane la sua situazione”.

Sulle scelte di mercato

"Dovrò parlare con la società. Ho necessità e bisogno che chi rimarrà a Pisa nel girone di ritorno lo faccia in maniera collegata e con voglia di mettersi in discussione al 110%. Questo perché vogliamo provare a salvarci, chi avrò a disposizione deve avere la stessa mentalità. Poteva e doveva fare qualcosa di meglio…”